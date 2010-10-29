Держбюджет зведено з дефіцитом майже 53 млрд.грн.

Державний бюджет України в січні-вересні 2010 року зведено з дефіцитом 52,82 млрд. грн.

Про це повідомляється в Основних показниках економічного і соціального розвитку України, оприлюднених на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи держбюджету становили 162,664 млрд. грн., зокрема у вересні – 19,193 млрд. грн.

Витрати держбюджету в січні-вересні були на рівні 215,165 млрд. грн., зокрема у вересні – 26,081 млрд. грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за 9 місяців ц.р. становив 47,494 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 215,302 млрд. грн., витрати – на рівні 262,453 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (із поправками), доходи заплановано на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановано на рівні 305,666 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема за загальним фондом – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду направляються загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, що надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих із держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають зведений бюджет України.