Міжбанк: торги по долару закрилися підвищенням

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9480/7,9530, до 12:00 ціни підвищилися 7,9500/7,9540. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9490/7,9545 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2578/81, до 12:00 ціни знизилися 0,2577/79. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2576/77. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,8180 (+0,0780).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3810/1,3950. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0215/11,0310, до 12:00 ціни пішли вниз 10,9855/10,9950. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли 11,0080/11,0200.