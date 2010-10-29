Експерт: заяви Кабміну про досягнення у 2011 році докризового рівня утопічні

Директор Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає утопічною заяву прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про досягнення у 2011 році докризового рівня розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О. ПАСХАВЕР висловив сьогодні на засіданні суспільно-політичного об'єднання "Український форум".

"Прем'єр-міністр говорить про те, що ми можемо досягти докризового рівня економіки наступного року. А проста арифметика показує, що якщо економіка за час кризи "впала" на 15%, то для того, щоб вийти на докризовий рівень, необхідно забезпечити зростання економіки на 20%. І якщо цього року економіка виросте на 5%, то наступного року необхідно досягти зростання на 15%, що є повною утопією", - сказав О. ПАСХАВЕР.

Економіст також вважає нереальною для виконання обіцянку влади, що протягом найближчих 10 років Україна увійде до двадцятки найбільш розвинених країн світу. "Хтось підказав Президентові ідею досягнення прибутків і рівня розвитку України за 10 років і увійти до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Я не полінувався і порахував: якщо країни двадцятки не розвиватимуться взагалі, а ми їх наздоганятимемо, то нам необхідно забезпечувати щорічний 20-процентний приріст економіки протягом цих 10 років" - підкреслив О.ПАСХАВЕР.

У свою чергу, автор ідеї про входження України в двадцятку найбільш розвинених країн світу, екс-віце-прем'єр, голова Державного комітету з питань науки, інновацій і інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО уточнив, що йдеться про підвищення конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках. "Я говорив, що треба увійти до числа конкурентоздатних країн", - пояснив В. СЕМИНОЖЕНКО.

"Це тісно пов'язані речі - якщо ви конкурентоздатні, то у вас і дохід високий", - парирував О.ПАСХАВЕР.

На його думку, довіра громадян до влади залежить від того, наскільки відповідальною є влада у своїх заявах і реальних діях. "Якщо соціологи говорять про низький рівень довіри до влади, то зрозуміло чому - тому що влада показує, як вона ставиться до цієї проблеми довіри. Реформи треба починати з себе, а не з підвищення рівня пенсійного віку, хоча це теж необхідно", - підкреслив О.ПАСХАВЕР.

Крім того, на його думку, влада повинна прагнути до політичної конкуренції на виборах. "Безконкурентні вибори ведуть до загнивання і неефективності влади. Там, де немає конкуренції, навряд чи влада буде ефективною", - резюмував він.