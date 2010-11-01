Долар дешевшає у парі з євро

Курс долара до євро знижується в ході торгів у понеділок третю сесію поспіль.

Ринок очікує рішень Федерального резерву про подальше пом`якшення монетарної політики на тлі сповільнилося відновлення економіки США, повідомляє агентство Bloomberg.

Тим часом, у парі з єною долар знову опустився до мінімальної позначки за 15 років напередодні публікації даних про промислове виробництво в США.

Експерти побоюються, що американське виробництво в жовтні сповільнилося вже другий місяць поспіль.

Курс євро до 9:00 у понеділок знизився до 1,3990 долара з 1,3947 долара за євро за підсумками торгів у п`ятницю.

За підсумками тижня вартість євро у парі з доларом майже не змінилася, але за місяць приріст склав 2,2%.

У парі з єною єдина валюта піднялася з 112,12 єни до 112,57 єни за євро. Минулого тижня падіння євро до єни становило 0,9%.

Долар коштував 80,41 єни у порівнянні з 80,35 єни за долар на закриття сесії 29 жовтня.

У ході торгів у понеділок курс американської валюти опускався до мінімальної позначки із квітня 1995 року - 80,22 єни за долар.

За минулий місяць єна подорожчала на 3,8% по відношенню до долара, довівши підйом з початку року до 15,1%.