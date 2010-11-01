Промисловість Росії прискорила зростання

Активність у промисловому секторі Росії трохи підвищилась завдяки зростанню зайнятості, до того ж темпи зростаня виробництва знову уповільнились, а інфляційний тиск посилився, свідчать опитування менеджерів по постачанню(PMI), проведены на замовлення HSBC, повідомляє Рейтер.

Промисловий індекс PMI збільшився у жовтні до 51,8 пункта з 51,2 у вересні. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання активності, нижче - спад.

Поліпшення індексу PMI обробної галузі Росії дещо обнадіює, але ще занадто рано говорити про те, що тенденція уповільнення зростання вичерпана, вважає головний економіст по Росії та страїнах СНД HSBC Олександр Морозов.

Компоненти PMI свідчать про різноспрямовану динаміку.

Індекс обсягів виробництва у жовтні знизився до 51,84 пункти з 52,26 пункти у вересні.

Індекс обсягів нових замовлень знижувався другий місяць поспіль і досяг позначки 54,8 балів.

Індекс нових експортних замовлень виявився нижче критичної позначки 50,0 балів і досяг мінімального з березня 2010 року значення.

Індекс зайнятості склав 51,51 бали, збільшення найму було пов`язано з новими замовленнями та дедалі більшими виробничими потребами.

Підвищення цін на сировину та матеріали, зокрема на метали і бавовну, призвело до помітного зростання відпускних цін.