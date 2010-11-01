Зауваження МВФ до проекту Податкового кодексу необхідно проаналізувати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що зауваження Міжнародного валютного фонду до проекту Податкового кодексу необхідно детально проаналізувати. Про це він сказав вчора на брифінгу.

«Я до всіх критичних зауважень, якщо вони базуються на реальному знанні ситуації, якщо вони виходять з конструктивної позиції, ставлюся нормально і готовий їх враховувати і розглядати. Це зовсім не означає, що з усіма критичними зауваженнями можу погодитися, бо в мене є своя точка зору, є свої аргументи, розрахунки, прогнози розвитку ситуації. І тому я готовий ці критичні зауваження прийняти для розгляду, і по ним дискутувати, і це найголовніше. У процесі розгляду цілком можливо, що десь я відступлю від якоїсь позиції, десь критики відступлять від якоїсь позиції, і в результаті з`явиться узгоджена думка», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня заступник міністра фінансів України Тетяна ЕФИМЕНКО заявила, що МВФ пропонує внести до проекту Податкового кодексу ряд змін.

«Перш за все, МВФ звернув нашу увагу на те, що наша спроба зниження податку на прибуток повинна проходити в декілька іншому режимі», - відзначила вона.

Т.Ефіменко нагадала, що в проекті НК передбачено зниження ставки податку на прибуток в 2011 році з 25 до 19%. «Їх пропозиції (пропозиції МВФ - УНІАН) полягають в тому, щоб зниження ставки податку на прибуток було не більше ніж на 2 процентних пункту, - сказала вона. - А в подальшому МВФ пропонує проводити плавне зниження ставки податку щорічно і до 2014 року вийти на ставку 16%. Фонд також пропонує змінити умови податкових канікул. Підприємства, які, згідно проекту НК, мають право на канікули, що передбачає нульову процентну ставку податку на прибуток, протягом 5 років платитимуть ставку по податку 16%".

«На їх думку, це збереже певний ресурс в бюджеті України і дозволить підтримувати систему державних фінансів в стабільнішому стані», - повідомила Т.Ефіменко.

Експерти МВФ також пропонують збільшити річний об`єм виручки для малих підприємств із запропонованих 300 тис. грн. до 500 тис. грн.

Крім того, вони підтримують скорочену систему оподаткування для юридичних осіб з введенням відповідної планки виручки.

Також МВФ пропонує розглянути питання підвищення порогу обов`язкової реєстрації платників ПДВ.

Довідка УНІАН, 7 жовтня 2010 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу і державного бюджету на 2011 рік на наступному пленарному тижні – 2-5 листопада.