Інфляція у зоні євро у жовтні виросла до 1,9%

За попередніми даними, річна інфляція в зоні євро у жовтні 2010 року (жовтень- 2010 до жовтня- 2009) складе 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні 2010 року річна інфляція складала в єврозоні 1,8%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 2,2%.

У зону євро з січня 2009 року входять 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.