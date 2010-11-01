Міжбанк: Торги по долару відкрилися котируваннями 7,9480/7,9545 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями - 7,9480/7,9545 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту дещо знизилися - 0,2577/0,2580, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0930/11,1045.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3961/1,3963 (п'ятниця - 1,3870/1,3872).

У п'ятницю, 29 жовтня Нацбанк на ринок не виходив.