Нацбанк: банки подають нереальні заявки на купівлю валюти

Банки дестабілізують валютний ринок, подаючи "нереальні заявки" на купівлю валюти за гривні у Національного банку України (НБУ).

"Останнім часом почастішали випадки, коли уповноважені банки при здійсненні операцій купівлі іноземної валюти за гривню з Національним банком України подають нереальні заявки, які потім анулюють. Це розцінюється Національним банком України як свідома дестабілізація валютного ринку України" - сказано у телеграмі НБУ №13-421/5634-18950, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

НБУ наполягає на тому, що треба подавати "виключно актуальні заявки, які відображують реальні потреби клієнтів і самого банку".

Регулювальник зобов'язав керівників банків узяти під особистий контроль реальність представлення уповноваженими банками в Національний банк України заявок на купівлю іноземної валюти.