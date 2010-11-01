Парламент планує 16 листопада розглянути проект Податкового кодексу у другому читанні

Верховна Рада планує розглянути проект Податкового кодексу у другому читанні на наступному пленарному тижні.

Про це сьогодні під час Погоджувальної ради сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що раніше передбачали розглянути цей проект на поточному пленарному тижні, проте до законопроекту уже надійшло 4400 поправок, і Комітет ВР з питань податкової політики веде напружену роботу.

За словами В. ЛИТВИНА, після консультацій з Кабінетом міністрів і з Комітетом ВР з питань податкової політики складається ситуація, що проект Податкового кодексу у другому читанні, швидше за все, розглянуть 16 листопада.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що не можна затягувати розгляд цього проекту. "Його треба виносити в зал і приймати рішення", - сказав О. ЄФРЕМОВ.

Зі свого боку, голова Комітету ВР з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК заявив, що за бажання комітет буде готовий винести на розгляд у цей четвер 12 розділів проекту Податкового кодексу. Він нагадав, що усього проект Податкового кодексу містить 18 розділів, і інші можна було б розглянути на наступному пленарному тижні.

Як зазначив В. ЛИТВИН, розривати розгляд проекту Податкового кодексу не можна. "Ми повинні розглянути цілісний документ, який буде узгоджений", - сказав він.