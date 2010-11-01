Золото дорожчає

Золото у понеділок росте в ціні на тлі послаблення долара до світових валют, викликаного очікуваннями нових заходів стимулювання з боку Федерального резерву США, свідчать дані торгів, повідомляє РІА Новини.

Грудневий ф'ючерс на золото під час торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 12.16 мск подорожчав на 0,5% - до 1364,8 долара за тройську унцію. Рекордна позначка у 1388,10 долара за унцію була досягнута на торгах 14 жовтня.

Цього тижня відбудеться ключова подія для багатьох ринків, включаючи ринок золота: 2-3 листопада пройде засідання Комітету ФРС про відкриті ринки, під час якого, як вважають аналітики, регулювальник може прийняти рішення про початок другого етапу валютного стимулювання, що припускає викуп з ринку держоблігацій та інших активів.

Аналітики Bank of America - Merrill Lynch прогнозують, що об'єм нової програми ФРС може скласти до одного трильйона доларів, тоді як експерти Goldman Sachs Group Inc очікують суму до двох трильйонів доларів. Обидві фінансові компанії сходяться на думці, що ФРС може почати програму з суми в 500 мільярдів доларів.

Підтримку ринку золота у понеділок надає здешевлення долара до провідних світових валют. Так курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США на 12.10 мск знизився на 0,34%, до 77,00 пунктів.

З початку 2010 року золото подорожчало на 21% і може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній.