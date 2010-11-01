Житло Києва у жовтні подорожчало

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в жовтні 2010 року виросла на 0,11% - до 1 557 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1226 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2400 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання 1 кв. м житла стався в Голосіївському - на 0,17% (3 дол.) - до 1621 дол., Дарницькому - на 0,32% (4 дол.) - до 1226 дол., Святошинському - на 0,39% (5 дол.) - до 1280 дол., Подільському - на 0,13% (2 дол.) - до 1434 дол., Солом’янскому - на 0,09% (1 дол.) - до 1423 дол., Дніпровському - на 0,05% (1 дол.) - до 1285 дол., Деснянському - на 0,32% (4 дол.) - до 1246 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі - на 0,08% (2 дол.) - до 2400 дол./кв. м. Стабілізація вартості квартир сталася в Шевченківському районі - на рівні 1940 дол./кв. м, Оболонському районі - на рівні 1625 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2010 року знизилася на 0,69% - до 1539 дол./кв. м; у липні 2010 року знизилася на 0,41% (6 дол.) - до 1550 дол./кв. м.

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні цього року виросла на 0,50% - до 1 811 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1398 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2873 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксований у Дніпровському районі - на 0,66% (10 дол.) - до 1516 дол., Дарницькому - на 1% (14 дол.) - до 1398 дол., Деснянському - на 0,82% (12 дол.) - до 1440 дол./кв. м, Оболонському - на 0,60% (11 дол.) - до 1845 дол., Шевченківському - на 0,50% (12 дол.) - до 2345 дол./кв. м, Подільському - на 0,23% (4 дол.) - до 1656 дол., Голосіївському - на 0,33% (6 дол.) - до 1793 дол., Печерському - на 0,31% (9 дол.) - до 2873 дол./кв. м, Солом’янському - на 0,16% (3 дол.) - до 1617 дол., Святошинському - на 0,17% (3 дол.) - до 1499 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-вересень цього року виросла на 7,71% - до 1802 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року виросла на 8,57% (143 дол.) - до 1816 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.