Банк «Національний кредит» збільшив статутний капітал на 30 млн. грн.

ПАТ "Банк "Національний кредит" завершило процедуру збільшення статутного капіталу на 30 млн. грн. - до 88,085 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті банку.

Згідно з повідомленням, банк був докапіталізований шляхом закритого розміщення додаткової емісії 120 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 250 грн. Акції були викуплені акціонерами і інвесторами банку.

Розміщення акцій завершилося 16 серпня 2010 року, а збільшений статутний капітал був зареєстрований 29 вересня 2010 року.

12 жовтня 2010 року Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала додаткову емісію акцій.

За словами голови наглядової ради банку "Національний кредит" Андрія ОНІСТРАТА, банк має намір надалі продовжувати збільшувати статутний капітал. "Ми продовжимо докапіталізовувати банк. У найближчі півроку ми плануємо наростити капітал ще на 50-60 млн. грн. Надалі капітал збільшуватиметься щорічно, незалежно від вимог НБУ. Це одне з пріоритетних завдань для нас, оскільки від нього залежить динаміка розвитку "Національного кредиту", - сказав голова наглядової ради банку.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2009 року Нацбанк вивів з банку "Національний кредит" тимчасову адміністрацію, яка працювала в ньому з 19 грудня 2008 року.

Довідка УНІАН. АКБ "Національний кредит" створений в 1996 році і сьогодні входить до групи невеликих банків.

Чистий прибуток ПАТ "Банк "Національний кредит" за підсумками 2009 року збільшилася у 2 рази порівняно з 2008 роком - до 240 тис. грн. У першому півріччі поточного року банк отримав чистий збиток у розмірі 3,533 млн. грн.

31 серпня 2009 року в угоді про викуп акцій додаткової емісії банк "Національний кредит" оголосив інвестора - Андрія ОНІСТРАТА, який раніше керував київською обласною філією АКБ "Укрсоцбанк". НБУ надав інвесторові дозвіл на придбання частки в ПАТ "Банк "Національний кредит" у розмірі 28 млн. грн. А. ОНІСТРАТ викупив 112 тис. штук простих іменних акцій номіналом 250 грн. на загальну суму 28 млн. грн.

За даними Національного банку України, на 1 липня 2010 року А.ОНІСТРАТ володів 49,8622% акцій банку.