«Правекс-Банк» зменшує статутний капітал

АКБ "Правекс-банк" (Київ) зменшує статутний капітал на 42%, або 655,882 млн. грн., - до 905,741 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийняте єдиним акціонером "Правекс-банку" - Intesa Sanpaolo (Італія) 27 жовтня 2010 року.

Зменшення відбуватиметься шляхом зниження номінальної вартості акції з 1 грн. до 0,58 грн.

Загальна сума зменшення статутного капіталу у розмірі 655,882 млн. грн. буде спрямована на формування загальних резервів. У свою чергу, сума резервів буде спрямована на покриття непокритих збитків банку минулих років.

"Акціонер банку, здійснивши обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, матиме право на отримання частини прибутку банку у вигляді дивідендів і право на отримання частини майна банку у разі його ліквідації, право на управління банком, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України і законом, який регулює питання створення, діяльності і припинення акціонерних товариств", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-банк" створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 5,891 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,444 млрд. грн., зобов'язання - 4,958 млрд. грн., статутний капітал - 1,562 млрд. грн., власний капітал - 932,377 млн. грн.

"Правекс-банк" (Київ) у січні-вересні 2010 року отримав збиток у розмірі 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-банку".