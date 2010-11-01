Сирія пропонує Україні створювати спільні банки, щоб забезпечити сприятливіші умови для розвитку двосторонньої співпраці та спільної роботи українських і сирійських підприємств і бізнесменів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією виступив голова делегації Сирії, міністр фінансів країни Мухаммед АЛЬ ХУСЕЙН у ході VІІ засідання українсько-сирійського міжурядового комітету.

«Нам необхідно створювати спільні підприємства, а також спільні банки для того, щоб фінансові потоки йшли через них, і для того, щоб зміцнити товарооборот. Ми закликаємо бізнесменів до створення спільних банків», – сказав М.ХУСЕЙН.

Він також пообіцяв, що уряд Сирії надаватиме всебічну підтримку в цьому напрямку.