Кастро: Куба продовжить будівництво соціалізму і модернізацію економіки

Куба в процесі модернізації економіки "ні в щонайменшому ступені" не відмовиться від будівництва соціалізму. Про це заявив глава Держради і голова ради міністрів карибської країни Рауль Кастро, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Він виступив з промовою на закритті пленарного засідання Національної ради Профцентру трудящих Куби.

Р.Кастро вказав, що робочий рух "є головною силою в справі актуалізації кубинської економіки". По словах Р.Кастро, заходи, що приймаються для цих цілей урядом країни, є "самобутнім продуктом", створеним з урахуванням місцевих умов. Робочий клас повинен володіти знаннями і бути упевненим в своїй важливості для існування революції, "інакше ми скотимося в пропасти", підкреслив глава Держради. Крім того, Р.Кастро зажадав "позбавитися згубної тенденції приховувати допущені помилки" і призвав навчитися витягувати з них досвід.

На початку серпня Р.Кастро, виступаючи на пленарному засіданні Національної асамблеї народної влади /парламенту/ країни, оголосив про масштабне поетапне скорочення "зайвих робочих місць в держсекторі", яких налічується більш за один мільйон. Тоді ж кубинський лідер повідомив, що рада міністрів "погодилася розширити практику роботи на себе, відмінивши ряд існуючих заборон на отримання нових ліцензій і комерціалізацію деяких галузей виробництва".

Протягом найближчих 6-ти місяців влади Куби скоротять 500 тыс робочих місць в державному секторі економіки. Одночасно з цим уряд розраховує зайняти в приватному секторі щонайменше 250 тыс чоловік. Очікується, що заходи, що приймаються, дозволять значно збільшити об`єм податкових надходжень до бюджету країни.