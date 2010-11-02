Курси долара і єни знижуються

Курси долара і єни до євро знижуються в ході торгів у вівторок після того, як австралійський Центральний банк несподівано підняв відсоткові ставки, а Нова Зеландія зафіксувала зростання зарплат у вересні, повідомляє Українська правда.

Попит на більш дохідні активи зростає, тому що інвестори повірили у прискорення економічного зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє агентство Bloomberg.

Курс євро підвищився до 8:50 у вівторок до 1,3927 долара з 1,3893 долара за євро на закриття попередньої сесії в Нью-Йорку.

У понеділок євро піднімався до позначки в 1,4011 долара за євро - максимального рівня з 25 жовтня.

За євро дають 112,19 єни проти 111,85 єни за євро напередодні.

Долар коштував до цього часу 80,55 єни у порівнянні з 80,57 єни за долар за підсумками торгів у понеділок.

Резервний банк Австралії у вівторок несподівано підвищив ключову процентну ставку у зв`язку з побоюваннями, що прискорення економіки може призвести до зростання інфляції.

Ставка за кредитами overnight, що є базовою для австралійського ЦБ і залишалася незмінною протягом півроку, була підвищена до 4,75% з 4,5%.

На цьому тлі австралійський долар все ближче до паритету з доларом США - його курс піднявся до 99,76 цента.

Вартість долара в очах інвесторів підривають очікування, що Федеральний резерв цього тижня збільшить обсяги викупу держоблігацій.

Засідання американського ЦБ пройде 2-3 листопада. Цього тижня також відбудуться засідання центробанків Індії (вівторок), Великобританії і єврозони (четвер) і Японії (п`ятниця).