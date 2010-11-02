Банк Австралії у вівторок здивував ринки

Резервний банк Австралії у вівторок здивував фінансові ринки, підвищивши ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів до 4,75%. Це стало першою зміною політики за шість місяців, повідомляє k2kapital.

Очікування підвищення ставки РБА зменшились минулого тижня після того, як інфляція в Австралії за III квартал виявилася нижчою за прогнози. Хоча поточний прогноз РБА вже передбачає, що інфляція зросте з часом, оцінки не перевищують цільовий рівень 2%- 3%.

Із 18 економістів, опитаних Dow Jones Newswires, 12 прогнозували, що центральний банк залишить ставку на рівні 4,5%.

За словами економістів, економічні звіти, що виходили останнім часом, малювали досить суперечливу картину, надаючи РБА час на роздумі, перш ніж підвищувати відсоткові ставки.

РБА в 2009 році першим із провідних центральних банків підвищив відсоткові ставки, не дивлячись на все ще не дуже сприятливу ситуацію в світовій економіці. До травня цього року банк підвищив ключову ставку в цілому на 150 базисних пунктів, але відтоді утримувався від будь-яких дій в очікуванні нових даних і ознак того, що в світовій економіці не почнеться спад.

Проте сигнали, що надходять з боку РБА у вигляді заяв і виступів, продовжують вказувати на те, що він твердо має намір посилювати грошово-кредитну політику. Очікується, що в короткостроковій перспективі РБА вживатиме заходів попередження проти зростання інфляції в 2011 році на тлі найбільшого буму в гірничодобувній промисловості із 19-го століття.