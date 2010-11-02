Україна провела таємний випуск єврооблігацій - Дєло

Створена півтора місяці тому держкомпанія "Фінансування інфраструктурних проектів" провела випуск євробондів на $568 млн., пише Дєло.

Минулого тижня відбулося розміщення квазісуверенних єврооблігацій України на суму майже в $570 млн. Про це повідомляє спеціалізований фінансовий інформресурс Debtwire.

"Емітентом виступило державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", яке випустило семирічні єврооблігації з державною гарантією на суму $568 млн. Прибутковість випуску склала 8% ", - розповів "ДЄЛУ" старший аналітик Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Нарівні з Україною

Міжнародне рейтингове агентство Moody's вже присвоїло цьому випуску єврооблігацій максимальний для українського емітента рейтинг надійності B2 (такий же, як в України). "Ці євробонди захищені держгарантією України, тому їм присвоюють державний рейтинг", - пояснює аналітик інвесткомпанії "Драгон Капітал" Ольга Слівінська.

За її даними, гарантія на 4,5 млрд. грн. ($570) була надана урядом ще 18 серпня цього року, і з того часу уряд розглядав варіанти як краще залучити кошти під цю гарантію.

Рейтингове агентство Moody's повідомило, що компанія "Фінансування інфраструктурних проектів" створена тільки у вересні цього року і залучені кошти будуть спрямовані на фінансування проектів, пов'язаних з підготовкою країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Без зайвого шуму

Незважаючи на молодість компанії, помпезного road show для залучення єврооблігацій вона не провела. "Випуском займалися Morgan Stanley з якоюсь маловідомою компанією. Про road show ніхто нічого не чув, просто з'явилася інформація, що "книжка" закрита і єврооблігації розміщені. Я не виключаю, що це кредитування, оформлене у вигляді випуску єврооблігацій" - говорить Сергій Фурса.

Його колега Ольга Слівінська також зазначає, що угода пройшла дуже оперативно. Можливо, такий поспіх і став результатом того, що державі довелося досить дорого заплатити за залучені ресурси.

"Бонди, які мають державну гарантію, були розміщені з премією 100 базисних пунктів (б.п.) до суверенних облігацій з погашенням у 2017 році. Для прикладу, папери "Нафтогазу" з держгарантією торгуються з премією близько 50 б. п"., - зазначає Ольга Слівінська.

Нагадаємо, агентство "Фінансування інфраструктурних проектів" було створене у вересні цього року для залучення коштів на різні національні проекти. Керівником робочої групи з нацпроектів призначений Владислав Каськів.