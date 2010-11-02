Експерт: сьогодні варто очікувати росту пари євро/долар до рівня 1.4000

Незважаючи на відсутність явної підтримки з боку фундаментальних даних, у вівторок, 2 листопада, варто очікувати зростання пари євро/долар до рівня 1.4000 з вірогідним черговим подоланням планки. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, долар/ієна торгуватиметься в діапазоні 80.30-80.80. Фунт прагнутиме до подолання рівня 1.6100.

Найважливіша подія вівторка - рішення ЦБ Австралії щодо процентної ставки. За попередніми прогнозами Банк не збирається міняти своїх ставок, що може чинити тиск на сировинні валюти, які так наполегливо росли з початку 2009 року: адже ще на минулому засіданні учасники ринку чекали, що ставка буде підвищена.

У європейську сесію інтерес представлятимуть індекси PMI по європейських країнах, прогнози щодо яких не відрізняються особливим позитивом, релізів значущих даних щодо США не планують зовсім, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.