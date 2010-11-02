Янукович: потрібні нацпроекти в АПК, авіакосмічній та інноваційній галузях

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на підготовці найближчим часом масштабних національних проектів у сфері агропромислового комплексу, а також авіакосмічної, інноваційної і гуманітарної галузях.

Про це він заявив під час засідання робочої групи "Національні проекти" Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Києві.

Президент нагадав, що кожен із затверджених у серпні національних проектів є втіленням процесу реформ і складовою розвитку економіки майбутнього.

"Вони (національні проекти - УНІАН) визначають нову якість і новий рівень розвитку відповідних галузей економіки і спрямовані на рішення окремих соціальних проблем або економічного оновлення цілих регіонів", - заявив глава держави.

Він також висловив переконання, що "вже найближчим часом національні проекти стануть своєрідним орієнтиром розвитку, а їх планування і реалізація будуть частиною структурних реформ національної економіки, поліпшення якості життя.

"Крім того, я також наполягаю, щоб найближчим часом були підготовлені потужні національні проекти у таких сферах, як агропромисловий комплекс, авіакосмічна галузь, інноваційна інфраструктура, гуманітарна політика та ін"., - зазначив Президент України.

Як історичні приклади ролі національних проектів у розвитку держав В. ЯНУКОВИЧ назвав будівництво Дніпрогесу, БАМу, "Магнітки", освоєння цілинних земель Казахстану, а також реалізацію плану Маршалла для країн Західної Європи після Другої світової війни.

Говорячи про сьогоднішній стан і перспективи реалізації національних проектів для України, В. ЯНУКОВИЧ зазначив: "Процес, як то кажуть, пішов".