Міжбанк: до 12:00 котирування по долару та євро виросли

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями - 7,9550/7,9620, до 12:00 ціни виросли до 7,9595/7,9670 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2587, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,7750 (- 0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3960/1,3962, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0970/11,1090, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1220/10,1365.