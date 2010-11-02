ВБ понизив прогноз росту ВВП Росії та підвищив прогноз інфляції

Всесвітній банк (ВБ) скоректував у бік пониження прогноз зі зростання ВВП Росії у 2010 році - до 4,2% порівняно з 4,5% у червні, проте, його оцінка залишається як і раніше оптимістичною за офіційний прогноз російської влади - 4%, виходить з доповіді банку про економіку Росії, повідомляє РІА Новини.

"З урахуванням повільнішого, ніж очікувалося, відновлення економіки в першому кварталі 2010 року і ризиків подальшого уповільнення зростання світової економіки, які зберігаються, ми переглянули наш прогноз зростання реального ВВП в Росії до 4,2% у 2010 році, 4,5% у 2011 році і 3,5% у 2012 році", - сказано у доповіді.

При цьому, Всесвітній банк підвищив прогноз інфляції в Росії у2010 році - до 8-9% з червневої оцінки у 7-8%; ця оцінка більш песимістична, ніж офіційний прогноз російської влади, згідно з яким темпи зростання споживчих цін в країні не повинні перевищити 8%.