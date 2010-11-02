В Україні кількість збиткових банків скоротилася на 35% - до 41 банку

Кількість збиткових банків в Україні за січень-вересень 2010 року скоротилася на 35% і на 1 жовтня склала 41 банк (на 1 жовтня 2009 року - 65 банків), сумарний збиток яких склав 13,104 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Чистий прибуток отримали 135 зі 176 банків, загальна сума якого склала 3,104 млрд. грн.

Шість найбільших банків сконцентрували 70%, або 9,122 млрд. грн., з отриманого банками збитку, а 12 найбільших банків - 62% чи 1,931 млрд. грн., з отриманого прибутку.

Як повідомляв УНІАН, сальдований негативний результат у банківській системі України за січень-вересень склав 9,999 млрд. грн., що більш ніж у 2 рази менше, ніж за відповідний період 2009 року.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у трьох з них працює тимчасова адміністрація НБУ. У стані ліквідації перебувають 18 банків.