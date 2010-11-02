Бродський пропонує виплачувати нагороду за інформацію щодо контрабанди

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує ввести винагороду для тих, хто надає інформацію про контрабанду, у розмірі 25% від її вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання громадської колегії комітету.

"Тому, хто вказав на контрабанду, виплачується винагорода. Ну, скажімо, є у нас таке поняття як клад: знайшов клад - і отримуєш 25%. Давайте запропонуємо уряду таку норму ввести: вказав на контрабанду - 25% від вартості товарів. Джерело - вартість вантажу", - сказав М. БРОДСЬКИЙ.

За словами заступника голови Державної митної служби Сергія СЕМКИ, практика винагороди за особливі заслуги під час виявлення фактів контрабанди існує в країнах Європейського Союзу і США, а розмір винагороди залежить у тому числі і від об'ємів контрабанди. "Це нормальний природний стимул для виконання таких функцій"., - сказав він.