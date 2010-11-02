НБУ затвердив стандарти з управління інформаційною безпекою у банківській системі

Національний банк України затвердив стандарти з управління інформаційною безпекою в банківській системі України.

Це передбачено постановою Нацбанку №474 від 28 жовтня 2010 року, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Документ прийнятий "з метою підвищення рівня інформаційної безпеки в банківській системі України".

Упродовж 90 днів Нацбанк повинен надати банкам методичні рекомендації щодо впровадження стандартів; рекомендації щодо переліку змісту і правил заповнення документів, які мають бути створені під час впровадження стандартів у банках України; рекомендації щодо методик оцінки ризиків, пов'язаних з інформаційними технологіями. Крім того, упродовж чотирьох місяців мають бути розроблені методичні рекомендації для перевірки ІТ –ризику, як складової операційно-технологічного ризику під час проведення інспекційних перевірок банків.

Банки повинні впровадити системи управління інформаційною безпекою до 1 жовтня 2011 року відповідно до стандартів Національного банку України.

Постанова №474 набуває чинності з дня її підписання.