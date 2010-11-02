На міжбанку торги по долару закрилися котируваннями 7,9605/7,9660 грн./дол

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9620, до 12:00 ціни виросли до 7,9595/7,9670. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9605/7,9660 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2587, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. До закриття ціни досягли рівня 0,2587/0,2589. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,7675 (- 0,1025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3960/1,3962, а до 15:00 виросли до 1,4027/1,4029. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0970/11,1090, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1220/10,1365. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли денного максимуму 11,1665/11,1785.