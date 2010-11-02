Завтра профільний комітет ВР розгляне проект Податкового кодексу

Завтра, 3 листопада, о 15.00 відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики, на якому розглядатимуть проект Податкового кодексу України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі профільного парламентського комітету.

"Слід зазначити, що в Комітет надійшло 4 тис. 320 поправок від 136 народних депутатів України", - сказав голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

Члени робочої групи після завершення розробки проекту Податкового кодексу за останній місяць провели понад 20 засідань, розповів він.

"Засідання комітету буде відкритим, запрошуємо представників ЗМІ за умови своєчасної акредитації в прес-службі Комітету", - сказав В. ХОМУТИННИК.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефоном: 067-501-00-20.