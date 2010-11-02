Граничний обсяг річної виручки для підприємців на єдиному податку може бути підвищено - Акімова

Перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА не виключає, що у проекті Податкового кодексу граничний обсяг річної виручки для підприємців, що працюють на єдиному податку, і поріг для обов'язкової реєстрації платників ПДВ може бути підвищено з 300 до 500 тис. грн.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«Можна буде підвищити (обсяг виручки і поріг для реєстрації – УНІАН) до 500 тис. грн., якщо буде досягнута домовленість з МВФ», – сказав І.АКІМОВА.

При цьому вона нагадала, що раніше граничний обсяг виручки для підприємців на єдиному податку було визначено на рівні 300 тис. грн. з метою зменшення дефіциту держбюджету 2011 року, проте згідно з останніми аналітичними висновками збільшення граничного розміру виручки до 500 тис. грн. «не завдасть істотної втрати бюджету з погляду доходів».

За словами І.АКІМОВОЇ, Міжнародний валютний фонд дотримується позиції, що граничний обсяг річної виручки для підприємців на єдиному податку і поріг для обов'язкової реєстрації платників ПДВ мають бути на одному рівні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує внести до проекту Податкового кодексу ряд змін. Зокрема, пропонується знизити ставки податку на прибуток в 2011 році з 25 не до 19%, а до 23% і до 2014 року – до 16%.

Крім того, пропонується збільшити річний обсяг виручки для малих підприємств із запропонованих 300 тис. грн. до 500 тис. грн. і до такого самого розміру підвищити поріг обов'язкової реєстрації платників ПДВ.

Довідка УНІАН. 7 жовтня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом Міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу і державного бюджету на 2011 рік на поточному пленарному тижні – 2-5 листопада.