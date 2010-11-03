В Україні розпочне роботу із перегляду кредитної програми місія МВФ

В Україні сьогодні почне роботу із перегляду кредитної програми stand-by місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула вчора. Про це заявив міністр фінансів України Федір Ярошенко, повідомляє Finance.ua.

За його словами, принципових розбіжностей між Україною та МВФ на сьогодні не існує, а є низка питань, які вимагають технічного врегулювання. "Залишилися питання, які необхідно погоджувати на технічному рівні", - запевнив Ярошенко.

Нагадаємо, 18 жовтня постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса Арванітіса відвідає Україну 3-15 листопада для проведення дискусії в рамках першого перегляду кредитної програми stand-by.

Нагадаємо, програма stand-by була затверджена 29 липня 2010 р. 15,8 млрд дол. було виділено на підтримку програми уряду, яка передбачає економічне врегулювання і реформи.

Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.