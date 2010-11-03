Світ: курс долара росте

Курс долара США зміцнився в ході азіатської сесії в середу, пише в авторській колонці Dow Jones Newswires Джеймс Глінн (James Glynn), повідомляє К2Каріtal.

"Ми звикли до економіки США, що функціонує на двох двигунах: податково-бюджетній політиці і грошово-кредитній політиці. Один з цих двигунів, ймовірно, не працюватиме належним чином в майбутньому", - додає Ренні.

Австралійський долар, що знаходився до початку поточної сесії в центрі уваги ринків після несподіваного підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії, в Азії торгувався в цілому без змін. Він тримався у вузькому діапазоні трохи нижче за рівень паритету, при цьому трейдери повідомляли про сильний опір при будь-якій спробі штовхнути австралійську валюту вгору.

Пара австралійський долар/долар США слабшала на тлі новин про результати виборів, впавши на початку торгів приблизно з 1,002 до 0,9964.