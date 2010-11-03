Експерт: врахування пропозицій МВФ до проекту ПК може знизити соціальну напругу

Повне врахування пропозицій Міжнародного валютного фонду в проекті Податкового кодексу щодо малого бізнесу може в деякій мірі зменшити соціальну напругу, викликану обговоренням попередніх проектів кодексу.

Таку думку УНІАН висловив партнер, адвокат юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Максим КОПЄЙЧІКОВ, коментуючи озвучені Мінфіном вимоги МВФ до проекту Податкового кодексу.

Проте, сказав юрист, Фонд не є суб'єктом законодавчої ініціативи і не відомо, чи будуть враховані його пропозиції в проекті, який розглядатиметься у Верховній Раді.

У той же час М. КОПЄЙЧІКОВ зазначив, що пропозиції МВФ відповідають інтересам України. "Оскільки пропозиції МВФ щодо поступового зниження ставки податку на прибуток в цілому відповідають інтересам державного бюджету, їх може підтримати парламент. Те ж саме може стосуватися і податкових канікул (принаймні, рекомендації МВФ можуть бути частково прийняті в цій частині) - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО озвучила пакет пропозицій Міжнародного валютного фонду до проекту Податкового кодексу. "Передусім, МВФ звернув нашу увагу на те, що наша спроба зниження податку на прибуток повинна проходити в дещо іншому режимі", - сказала вона.

Т. ЄФИМЕНКО нагадала, що у проекті ПК передбачено зниження ставки податку на прибуток у 2011 році з 25 до 19%. "Їх пропозиції (пропозиції МВФ - УНІАН) полягають в тому, щоб зниження ставки податку на прибуток було не більше ніж на 2 процентні пункти, - сказала вона. - А в подальшому МВФ пропонує проводити плавне зниження ставки податку щорічно і до 2014 року вийти на ставку 16%. Фонд також пропонує змінити умови податкових канікул. Підприємства, які, згідно з проектом ПК, мають право на канікули, що передбачає нульову процентну ставку податку на прибуток, протягом 5 років платитимуть ставку по податку 16%".

Експерти МВФ також пропонують збільшити річний об'єм виручки для малих підприємств із запропонованих 300 тис. грн. до 500 тис. грн.

Крім того, вони підтримують скорочену систему оподаткування для юридичних осіб з введенням відповідної планки виручки.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2010 р.. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.