Міжбанк: торги по долару відкрилися котируваннями 7,9550/7,9640 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями - 7,9550/7,9640 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту підвищилися - 0,2585/88, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,1685/11,1840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4058/60 (вівторок - 1,3960/62).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9150/7,9500.