Експерт: пара євро/долар сьогодні може наблизиться до опору 1.4080

Для пари євро/долар у середу, 3 листопада, ймовірна спроба наблизитися до опору 1.4080, а пара фунт/долар може продовжити падіння вниз, пішовши до підтримки 1.5950. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, у європейську сесію варто звернути увагу на PMI у сфері послуг єврозони і Великобританії, що виходять о 9:00 і 9:30 за Грінвічем відповідно. Враховуючи рух у вівторок, 2 листопада, європейських валют проти фунта, ці дані, особливо по фунту, можуть мати істотний вплив на крос курси EUR/GBP і GBP/CHF, тим більше, що ці пари сьогодні протестували важливі технічні рівні.

Пробій рівня 0,8760 по EUR/GBP відкриє дорогу до опору 0,8830, подолання 1,5620 по GBP/CHF може спровокувати рух до опору 1,5430.

Найосновнішою ж подією середи буде рішення FOMC щодо грошово-кредитної політики, а точніше, у якому об'ємі відбуватиметься кількісне пом'якшення. Сильних рухів проти долара чекати не варто аж до виходу рішення. Також не варто забувати, що о 4:00 (GMT) закінчуються попередні вибори в конгрес США, результати яких можуть похвилювати ринки.

Є підстави вважати, що у разі негативної реакції фондових ринків котирування високодоходних валют можуть дещо знизитися. У такому разі євро, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, до завершення доби може повернутися в середину торговельного діапазону останніх трьох тижнів: 1.3900-1.3920. Що стосується пари долар/ієна, то її навряд чи чекає вихід з діапазону 80.30 - 80.90.