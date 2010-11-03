Азаров доручив Клюєву взяти під контроль підготовку нацпроектів

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ узяти під контроль підготовку національних проектів.

Про це голова уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

За його словами, ті національні проекти, які були анонсовані учора під час засідання робочої групи "Національні проекти" Комітету з економічних реформ, спрямовані на поліпшення життя людей.

"Крім того, Президент наполягає на тому, щоб найближчим часом були підготовлені нацпроекти в авіакосмічній галузі, інноваційній інфраструктурі, гуманітарній політиці. Разом з національними проектами, які вже презентовані, а також ті, які зараз опрацьовують, спрямовані на поліпшення життя наших громадян і вихід України на новий якісний рівень", - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив А. КЛЮЄВУ узяти під контроль підготовку заключень за кожним національним проектом. За словами М. АЗАРОВА, кошти, необхідні на розробку техніко-економічних обгрунтувань проектів, вже виділені.

"Національні проекти вже привернули увагу потенційних інвесторів. Завдання уряду полягає в тому, щоб інвестиційні конкурси пройшли максимально прозоро, а до участі в національних проектах були залучені гідні компанії і фінансові групи", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на засіданні робочої групи "Національні проекти" Комітету з економічних реформ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягав на підготовці найближчим часом масштабних національних проектів у сфері агропромислового комплексу, а також авіакосмічної, інноваційної і гуманітарної сфери.

Він доручив Кабінету міністрів до 8 листопада затвердити перелік національних проектів.