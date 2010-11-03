Середня пенсія з грудня становитиме 1 тис. 130 грн., середня зарплата - 2 тис. 144 грн.

Середня пенсія в Україні з 1 грудня становитиме 1 тис. 130 грн., середня зарплата - 2 тис. 144 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА.

Він зазначив, що на 1 жовтня ц.р. розмір середньої пенсії в Україні становив 1 тис. 123 грн.

«З 1 грудня буде підвищена і мінімальна пенсія, і мінімальна зарплата, й інші соціальні виплати. Ми плануємо, що середня пенсія по країні у нас буде 1 тис. 130 грн., середня зарплата - 2 тис. 144 грн.», - сказав міністр.

Разом із цим В.НАДРАГА наголосив, що розмір середньої пенсії становить 52% від розміру середньої зарплати, що перевищує показники європейських країн.

«Відповідно до стандартів Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менш як 40%. У нас середня пенсія становить 52% від середньої зарплати. Тобто, ми дещо перевищуємо стандарти. Ми рухатимемося у напрямі, щоб і надалі збільшувати частку пенсії відповідно до рівня середньої зарплати», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.НАДРАГА заявив, що в 2011 році розмір прожиткового мінімуму в Україні буде збільшений з 888 грн. в 2010 році до 963 грн.