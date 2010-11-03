Азаров: економічні відносини України та Македонії мають позитивну динаміку

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначив позитивну динаміку розвитку торговельно-економічних стосунків України і Македонії.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М. АЗАРОВ сказав сьогодні в ході зустрічі з прем'єр-міністром Македонії Нікола ГРУЄВСКІ.

М. АЗАРОВ зазначив, що товарообіг між Україною і Македонією за останній рік виріс у чотири рази.

"Це хороший показник, який демонструє наявність потенціалу для розвитку стосунків" - процитував М. АЗАРОВА його прес-секретар.

У свою чергу, Н. ГРУЄВСКІ сказав про важливість зустрічі з українським колегою, враховуючи, що протягом десяти років прем'єр Македонії не відвідував Україну. Н. ГРУЄВСКІ висловив надію на те, що сьогоднішня зустріч дасть новий поштовх для розвитку двосторонніх торговельно-економічних стосунків.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Республіки Македонія Нікола ГРУЄВСКІ 3-4 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні.

У рамках візиту планують підписання чотирьох двосторонніх документів: угоди у сфері юстиції, охорони природного довкілля, стандартизації і метрології, а також програми співпраці між міністерствами культури України і Македонії на 2010-2014 роки.