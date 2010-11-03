Міжбанк: до 12:00 котирування ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями - 7,9550/7,9640, до 12:00 ціни виросли 7,9610/7,9645 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2585/88, до 12:00 ціни підвищилися 0,2587/89. У Росії курс долар-рубль практично не змінився, і до 12:00 встановився на рівні 30,7645 (- 0,0030).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4058/60, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,1685/11,1840, до 12:00 ціни пішли вгору 10,1715/10,1800.