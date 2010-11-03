Девальваційний тиск на гривню у вівторок зберігався – експерт

Девальваційний тиск на гривню у вівторок, 2 листопада, зберігався.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, Національний банк України у вівторок повернувся на український валютний ринок, продаючи долар за курсом 7,95 грн./дол. Міжбанк 2 листопада закрився котируваннями 7,9605-7,9660 грн./дол.: гривня подешевшала до долара на 0,1%. При цьому міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 11,1666-11,1783 грн./євро: гривня подешевшала до євро на 0,9%.

Як вважає О.БЛІНОВ, Нацбанк продовжуватиме дотримуватися політики де-факто фіксованого валютного курсу до кінця 2010 року, і значних коливань курсу гривні до долара цього року не буде. Курсовий орієнтир на 12-місячну перспективу становитиме 8,0 грн./дол., вважає аналітик.