Дефіцит держбюджету Польщі склав 75,7% проти планових 98%
15:42, 03 листопада 2010Фінанси
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Бюджетний дефіцит Польщі за результатами дев`яти місяців цього року склав 39,7 млрд. злотих (14,2 млрд. дол.) або 75,7% річного плану.
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Польщі.
Уточнюється, що згідно з бюджетним розписом, дефіцит бюджету на початок четвертого кварталу року повинен був скласти 47,9 млрд. злотих або 98% з 52,2 млрд злотих, передбачених бюджетом країни.
Доходи бюджету на кінець вересня склали 181,3 млрд злотих, витрати 221 млрд злотих.
Як повідомляв УНІАН, польський уряд в серпні для скорочення бюджетного дефіциту країни, що росте, вирішив збільшити з 2011 року ПДВ.
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