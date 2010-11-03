Дефіцит держбюджету Польщі склав 75,7% проти планових 98%

Бюджетний дефіцит Польщі за результатами дев`яти місяців цього року склав 39,7 млрд. злотих (14,2 млрд. дол.) або 75,7% річного плану.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Польщі.

Уточнюється, що згідно з бюджетним розписом, дефіцит бюджету на початок четвертого кварталу року повинен був скласти 47,9 млрд. злотих або 98% з 52,2 млрд злотих, передбачених бюджетом країни.

Доходи бюджету на кінець вересня склали 181,3 млрд злотих, витрати 221 млрд злотих.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд в серпні для скорочення бюджетного дефіциту країни, що росте, вирішив збільшити з 2011 року ПДВ.