На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9580/7,9635 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9640, на 12.00 ціни зросли до 7,9610/7,9645. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9580/7,9635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2585/0,2588, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2587/0,2589. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2589/0,2590. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,7511 (-0,0164).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3990/1,4055. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1685/11,1840, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,1715/11,1800. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 11,1640/11,1755.