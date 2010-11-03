Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що зараз немає підстав для зниження курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«У нас йде нормальне економічне зростання, ми вийдемо по року як мінімум на 4%, а планували на 0,5% менше. У нас сьогодні валютні резерви зростають. Ми сьогодні маємо програму з МВФ, яка нам додає кожного разу. Ось зараз ми знову отримаємо 1,560 млрд. дол., якщо програму буде переглянуто, і вони всі практично підуть через Нацбанк, і він ще раз купить валюту», – назвав С.ТІГІПКО чинники на підтримку своєї позиції.

При цьому він вважає, що всі заяви про можливе падіння курсу гривні не аргументовані, емоційні і є «чистою політикою».

На думку віце-прем`єр-міністра, сьогоднішня надліквідність банківського сектора також не чинить тиску на курс гривні. «Надліквідність не є тиском на валютний ринок. Сьогодні немає цих грошей на валютному ринку. Якщо буде якийсь ажіотажний попит, після цього можна відповідно реагувати. Така реакція може бути надзвичайно жорсткою, і ці моменти можна стримувати», – сказав С.ТІГІПКО, зазначивши при цьому, що повноважень на такі дії в Національного банку, особливо після набуття чинності відповідних змін у законодавстві, дуже багато.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок здійснював інтервенції на валютному ринку, продаючи долар за курсом 7,95 грн./дол. Міжбанк 2 листопада закрився котируваннями 7,9605-7,9660 грн./дол.: гривня подешевшала до долара на 0,1%.