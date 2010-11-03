НБУ втрачає свою незалежність – Аржевітін

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової і банківської діяльності, голова ради Асоціації українських банків Станіслав АРЖЕВІТІН заявляє, що Національний банк України втрачає свою незалежність.

Як передає кореспондент, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

«На мій погляд, як ніколи, сьогодні відбувається втрата незалежності Національного банку. Те, що ми стільки боролися, зводиться нанівець. І навіть, як на мене, ми втратили останнього союзника – Міжнародний валютний фонд», – відзначив він.

За словами С.АРЖЕВІТІНА, він чекав реакції МВФ на формування наглядової ради Нацбанку. «Тобто депутати-політики, які делеговані політичними партіями з Верховної Ради, є на сьогодні членами наглядової ради (НБУ – УНІАН)», – сказав С.АРЖЕВІТІН.

Також він повідомив, що сьогодні в профільному комітеті парламенту має розглядатися питання про внесення змін до законодавства щодо надання прав діючому голові Нацбанку визначати кількість заступників і перших заступників голови правління НБУ.

«Я думаю, що це шкідлива норма», – відзначив С.АРЖЕВІТІН.