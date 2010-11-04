Раду пікетує бізнес

Біля Верховної Ради України проходить акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 1 тис. представників бізнесу з різних регіонів України.

Вони тримають плакати «Уряд Азарова – «бери шинель…», «Великим вареником можна подавитися», «Ганьба новій владі», «Ні - азаровщині!» та ін.

Також вівешено гасло: «Третій Податковий – ганебніший третього рейху», а під ним три поховальних вінки.

Люди стукають в алюмінієві відра.

Біля парламенту посилено охорону, оскільки у ВР прибув Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для представлення кандидатури Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.