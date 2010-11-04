Раду пікетує бізнес
10:40, 04 листопада 2010Фінанси
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Біля ВР триває акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу
Біля Верховної Ради України проходить акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 1 тис. представників бізнесу з різних регіонів України.
Вони тримають плакати «Уряд Азарова – «бери шинель…», «Великим вареником можна подавитися», «Ганьба новій владі», «Ні - азаровщині!» та ін.
Також вівешено гасло: «Третій Податковий – ганебніший третього рейху», а під ним три поховальних вінки.
Люди стукають в алюмінієві відра.
Біля парламенту посилено охорону, оскільки у ВР прибув Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для представлення кандидатури Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.
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