Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9600-7,9690 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань 7,9600/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту на ТОМ'і підвищилися - 0,2589/0,2592, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,2025/11,2170.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,4214/1,4216 (середа - 1,4058/1,4060).

У середу, 3 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9170/7,9570.