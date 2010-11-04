ФРС виділить 600 млрд. дол. для підтримки економіки США

Керівництво Федеральної резервної системи (ФРС) США оголосило про те, що виділить 600 млрд. дол. до червня 2011 року з метою підтримати економічне зростання, повідомляє BBC.

У рамках цих заходів передбачають вливати в економіку по 75 млрд. дол. щомісячно.

З липня по вересень 2010 р. економіка США виросла на 2% в річному численні, що недостатньо для того, щоб понизити високий рівень безробіття, який становить зараз 9,6%.

Деякі фахівці вважають, що такі кроки - останній спосіб повернути американську економіку в нормальне русло.

Цифра, оголошена ФРС, трохи перевершила прогнози аналітиків, які чекали, що на відновлення економіки буде витрачено 500 млрд. доларів.

Після оголошення ФРС, фондовий індекс Dow Jones трохи підріс, чого, втім, вистачило для досягнення його максимуму за останні два роки.