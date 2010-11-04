ВР ратифікувала договір про співпрацю між Україною та Євроінвестбанком

Верховна Рада України ратифікувала Договір між Україною і Європейським інвестиційним банком про співпрацю і діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 295 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Договором, зокрема, передбачено звільнення усього імпортного і виробленого в Україні устаткування, матеріалів робіт і послуг Постійного представництва ЄІБ в Україні, включаючи консультаційні послуги, використовувані для надання технічної допомоги, від сплати усіх податків і зборів або обов'язкових платежів, які стягуються Україною або на території України, що дасть можливість залучити технічну допомогу ЄІБ для України з метою підготовки і реалізації інвестиційних проектів.