Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва проти Податкового кодексу

Федерація профспілок працівників малого і середнього підприємництва України виступає проти прийняття у другому читанні Верховною Радою України проекту Податкового кодексу, поданого Кабінетом міністрів України.

Про це сказано в переданому УНІАН заяві Федерації профспілок за підписом її голови В'ячеслава РОЯ.

"Ми підтримуємо вимоги організацій, які об'єднують підприємців малого і середнього бізнесу, щодо змісту проекту Податкового кодексу" - сказано у заяві.

У Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України вважають, що запропонований урядом проект Податкового кодексу "знищує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб, значно обмежує її для фізичних осіб; збільшує податкове навантаження на малий, середній бізнес і породжує надлишковий тиск на підприємців з боку податкової адміністрації; загострює проблему тінізації заробітної плати».

"Ми вважаємо, - кажуть у заяві, - що прийняття і подальша практика застосування урядового Податкового кодексу неминуче призведуть до погіршення соціального стану десятків і сотень тисяч найнятих робітників підприємств, які нині працюють в системі спрощеного оподаткування".

Довідка УНІАН. 7 жовтня 2010 р.. Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує 16 листопада розглянути у другому читанні проект Податкового кодексу.