У Полтавській області ринки та магазини протестують проти Податкового кодексу

У Полтаві і Кременчуці частина ринків і магазинів припинили свою роботу, протестуючи проти прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив керівник громадської організації підприємців "Народна рада" Михайло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, сьогодні в Києві депутати Верховної Ради планують розглянути у другому читанні проект Податкового кодексу, який "розорить підприємців".

"Наші підприємці з Полтави і Кременчука сьогодні пікетують Верховну Раду. У містах області проходять мітинги з критикою проекту податкового кодексу. Крім того, у містах не працюють центральні ринки", - сказав М. ВАСИЛЕНКО.

За даними підприємців, сьогодні у Полтаві не працює центральний речовий і колгоспний ринки, багато магазинів у торговельно-розважальних комплексах. У Кременчуці не працюють центральні ринки "Придніпровський", "Новоіванівський", "Аврора", "Авторинок" та ін.

"Відсотків 70 підприємців з прийняттям цього кодексу розориться, інша частина - підуть в тінь. Вони приймають Податковий кодекс і не розуміють, як можна прожити на сьогодні представникам малого бізнесу. А працевлаштуватися у 35-40 років складно. Нас викинули за часів СРСР на вулицю, ми втратили кваліфікацію. А тепер нас хочуть розорити", - сказав заступник голови "Народної ради" Іван ЧУМАК.