Євро на міжбанку стрімко зростає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9600/7,9690, до 12:00 ціни виросли 7,9680/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", у зв'язку зі святкуванням Дня Національної Єдності в Російській Федерації, торги по цій валюті можуть здійснюватися тільки валютуванням ТОМ. Так рублевий ринок відкрився на ТОМ'і котируваннями - 0,2589/92, до 12:00 ціни піднялися 0,2591/96.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4214/16, а до 12:00 виросли 1,4255/57. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2025/11,2170, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3590/11,3715.